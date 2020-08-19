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الإمارات تدين التفجير الإرهابي في مقديشو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

الإمارات تدين التفجير الإرهابي في مقديشو

متابعات_ الخليج 365

دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى.

 

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

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وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

 

وكان الناطق باسم الحكومة الصومالية إسماعيل مختار عمر، أكد أن ما لا يقل عن 17 شخصاً قتلوا في الهجوم الذي شنته حركة الشباب المتشددة الأحد الماضي على فندق على ساحل مقديشو.

 

إلى ذلك، اغتالت حركة الشباب، أمس، وزير الري والزراعة بولاية هيرشبيلي الصومالية، في ثالث هجوم خلال ثلاثة أيام.وقُتل الوزير عبدالقادر أبوكر محمود، في هجوم شهدته مدينة جوهر عاصمة الولاية الواقعة في إقليم شبيلي الوسطى جنوبي الصومال.

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