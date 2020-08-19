برلمانيون إيطاليون يطالبون بتدخل حاسم ضد الرئيس التركي وقطر في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

طالب برلماني إيطالي بتدخل حكومة بلادة بشكل حاسم ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا".



وقال زعيم حزب إخوة إيطاليا في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي أندريا ديلمسترو: "السلطان أردوغان مع السلطات القطرية يمضيان قدماً في الاحتلال العسكري لليبيا بتخيل قواعد بحرية وجوية".

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وشدد البرلماني الإيطالي على ضرورة خروج حكومة بلاده من "الخمول الدبلوماسي الدولي" وأن ترد بقوة "على توسع أردوغان، المرتبط بشكل مقلق بالأصولية القطرية لاحتلال البحر الأبيض المتوسط"​.

ومن جهة أخرى نقلت وكالة أكي الإيطالية عن السيناتور في حزب أخوة إيطاليا اليميني المعارض، أدولفو أورسو، أن "ليبيا تُقسم وسط صمت مذهول من الحكومة" الايطالية.

واعتبر السيناتور، نائب رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الإيطالية أن الأمر يعد "خيانة لمصالح إيطاليا الحيوية"، مطالبا وزير الخارجية، لويجي دي مايو بالمثول "أمام البرلمان لشرح ما يبدو أنها أخطر هزيمة في تاريخنا الجمهوري".

وأضاف أورسو "مصير إيطاليا لن يتحدده في بوميليانو"، في إشارة إلى انتخابات محلية في المدينة باقليم كمبانيا مسقط رأس دي مايو، "بل في البحر الأبيض المتوسط ​​حيث نخسر على الجبهة بأكملها، في ليبيا كما في لبنان، وسوريا، وشرق المتوسط​​".