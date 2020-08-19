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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الديمقراطيون يرشحون بايدن رسمياً ويتعهدون بإنهاء "فوضى" ترامب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
قال الرئيسان الأمريكيان السابقان بيل كلينتون وجيمي كارتر أمس الثلاثاء إن جو بايدن لديه الخبرة والنزاهة لاستعادة أمريكا التي دمرها الوباء في الوقت الذي رشح فيه الديمقراطيون بايدن رسميا لخوض انتخابات الرئاسة خلال المؤتمر العام للحزب الديمقراطي.
واستهدف اليوم الثاني للمؤتمر، تحت عنوان "القيادة تهم"، إثبات أن بايدن سيمثل العودة للوضع الطبيعي بعد "فوضى" إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، على حد قول كلينتون.
وقال كلينتون في مقطع فيديو مسجل "في وقت مثل هذا، يجب أن يكون المكتب البيضاوي مركز قيادة... هو بدلا من ذلك مركز عاصفة. هناك فوضى فحسب. شيء واحد فقط لا يتغير قط، إصراره على إنكار المسؤولية وإلقاء اللوم".
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