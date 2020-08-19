الصحة الإسرائيلية: 1640 إصابة جديدة بكورونا رغم تراجع معدل العدوى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شخصت 1640 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، أمس الثلاثاء، فيما توفي 3 أشخاص لترتفع حصيلة الوفيات إلى 711، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

ويرقد في مستشفيات البلاد، 814 مصابا بينهم 401 وصفت حالتهم بالخطيرة، بينما 113 مصابا وصفت حالتهم بالخطيرة جدا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، ومنذ منتصف الليل حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، سجلت 84 إصابة جديدة لترتفع حصيلة الإصابات النشطة إلى 23548 إصابة، فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي 96753 إصابة.

وفي ظل الانتشار المتواصل للفيروس في البلاد، تواصل وزارة الصحة وعيادات صناديق المرضى إجراء فحوصات اكتشاف كورونا، وأجري، أمس الثلاثاء، 27123 اختبارا، فيما لوحظ تراجع بمعدل الإصابة والعدوى ليستقر عند 6.2% بعد أن تجاوز 9% قبل أسبوعين.