شكرا لقرائتكم خبر عن لا إصابات محلية بكورونا في الصين لليوم الثالت توالياً والان مع التفاصيل

الأربعاء 19 أغسطس 2020 قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إنها سجلت 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في 18 أغسطس، انخفاضا من 22 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. Advertisements ولليوم الثالث على التوالي لم يتم تسجيل أية حالات إصابة محلية. ولم يتم أيضا تسجيل حالات وفاة جديدة. وسجلت الصين أيضا 14 حالة حاملة للفيروس من دون ظهور أعراض مقابل 17 حالة في اليوم السابق. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 18 أغسطس 84888 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

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