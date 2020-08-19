الإمارات.. "الشارقة للتعليم الخاص" تجري 3 آلاف فحص ضمن برنامجها للعودة إلى المدارس

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. "الشارقة للتعليم الخاص" تجري 3 آلاف فحص ضمن برنامجها للعودة إلى المدارس والان مع التفاصيل
الأربعاء 19 أغسطس 2020
باشرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، الأحد الماضي، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، إجراء الفحوصات المجانية الخاصة بفيروس كورونا، لجميع الكوادر التعليمية والإدارية العاملة في مختلف مدارس الخاصة الإمارة، وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة الطلبة الذين سيلتحقون بمدارسهم مع بدء العام الدراسي الجديد.
وتمكنت الهيئة التي وضعت جدولاً تنظيمياً يضم جميع موظفي المدارس، من إجراء ما يقارب 3000 فحص، إذ سيصل عدد الموظفين الذين أجروا الفحوصات مع نهاية المدة التي حددتها الهيئة إلى ما يزيد عن 17 ألف من العاملين في مدارس الإمارة.
وتقوم الهيئة حالياً بوضع دراسة مستفيضة، وبرنامجاً شاملاً، يتضمن أفضل السبل والآليات التي يمكن اتباعها لإجراء فحوصات فيروس كورونا المستجد للطلبة، والتي ستنطلق مطلع الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من إجراء فحوصات الكوادر الوظيفية، إذ سيتم فحص جميع الطلبة الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً.
واكد مدير الهيئة على الحوسني أن "إجراء هذه الفحوصات يأتي متسقاً مع استراتيجيات وتوجهات الهيئة، التي تحرص على صحة وسلامة كوادرها التعليمية، وطلبتها، من خلال توفير مناخ تعليمي آمن وصحي، ومنسجماً في الوقت ذاته مع الاجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية التي تنتهجها الدولة".
وذكر أن الهيئة استبقت بإعداد دليل إرشادي مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2020 -2021، والذي يتضمن حزمة من السياسات، والاجراءات الوقائية، والتدابير الاحترازية، حيث تم توزيعه على جميع المدارس الخاصة في الشارقة لتطبيقه في مدارسهم استعداداً لاستقبال الطلبة، ويشمل الدليل طرق توزيع الطلبة داخل الفصول المدرسية، وآليات الدخول والخروج، وارتداء الكمامات، وتعقيم اليدين من خلال المعقمات التي تنتشر في مختلف مرافق المدارس، مع وجوب احتفاظ المدارس بكميات كافية من الكمامات، فضلاً عن وجوب التزام المدارس بالتعقيم اليومي لجميع مرافقها.
كما تطرق الدليل إلى آليات التعامل مع الحالات التي يتم الاشتباه بإصابتها، منعاً لانتشار العدوى بين الآخرين إلى جانب تعزيز أدوات التواصل مع أولياء الأمور، لضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة تسعى الهيئة إلى توفيرها للطلبة والكوادر التعليمية العاملة في المدارس.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات.. "الشارقة للتعليم الخاص" تجري 3 آلاف فحص ضمن برنامجها للعودة إلى المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.