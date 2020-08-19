الإمارات.. "الشارقة للتعليم الخاص" تجري 3 آلاف فحص ضمن برنامجها للعودة إلى المدارس

الأربعاء 19 أغسطس 2020

باشرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، الأحد الماضي، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، إجراء الفحوصات المجانية الخاصة بفيروس كورونا، لجميع الكوادر التعليمية والإدارية العاملة في مختلف مدارس الخاصة الإمارة، وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة الطلبة الذين سيلتحقون بمدارسهم مع بدء العام الدراسي الجديد.



وتمكنت الهيئة التي وضعت جدولاً تنظيمياً يضم جميع موظفي المدارس، من إجراء ما يقارب 3000 فحص، إذ سيصل عدد الموظفين الذين أجروا الفحوصات مع نهاية المدة التي حددتها الهيئة إلى ما يزيد عن 17 ألف من العاملين في مدارس الإمارة.

وتقوم الهيئة حالياً بوضع دراسة مستفيضة، وبرنامجاً شاملاً، يتضمن أفضل السبل والآليات التي يمكن اتباعها لإجراء فحوصات فيروس كورونا المستجد للطلبة، والتي ستنطلق مطلع الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من إجراء فحوصات الكوادر الوظيفية، إذ سيتم فحص جميع الطلبة الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً.

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واكد مدير الهيئة على الحوسني أن "إجراء هذه الفحوصات يأتي متسقاً مع استراتيجيات وتوجهات الهيئة، التي تحرص على صحة وسلامة كوادرها التعليمية، وطلبتها، من خلال توفير مناخ تعليمي آمن وصحي، ومنسجماً في الوقت ذاته مع الاجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية التي تنتهجها الدولة".

وذكر أن الهيئة استبقت بإعداد دليل إرشادي مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2020 -2021، والذي يتضمن حزمة من السياسات، والاجراءات الوقائية، والتدابير الاحترازية، حيث تم توزيعه على جميع المدارس الخاصة في الشارقة لتطبيقه في مدارسهم استعداداً لاستقبال الطلبة، ويشمل الدليل طرق توزيع الطلبة داخل الفصول المدرسية، وآليات الدخول والخروج، وارتداء الكمامات، وتعقيم اليدين من خلال المعقمات التي تنتشر في مختلف مرافق المدارس، مع وجوب احتفاظ المدارس بكميات كافية من الكمامات، فضلاً عن وجوب التزام المدارس بالتعقيم اليومي لجميع مرافقها.

كما تطرق الدليل إلى آليات التعامل مع الحالات التي يتم الاشتباه بإصابتها، منعاً لانتشار العدوى بين الآخرين إلى جانب تعزيز أدوات التواصل مع أولياء الأمور، لضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة تسعى الهيئة إلى توفيرها للطلبة والكوادر التعليمية العاملة في المدارس.