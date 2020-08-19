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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تبحث تعزيز إجراءات الطب الطارئ والان مع التفاصيل
الأربعاء 19 أغسطس 2020
بحث خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، سبل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود والمبادرات المشتركة وتعزيز إجراءات الطب الطارئ مع المسؤولين في مركز كليمنصو الطبي، وذلك خلال زيارة قام بها خليفة الدراي إلى المركز، في إطار تعزيز سبل التعاون مع الجهات الصحية الخاصة.
وأكد الجانبان أهمية تبادل المعرفة والخبرات، والتي من شأنها تعزيز تجربة المتعامل وسعادته، إضافة إلى تبادل الأفكار والرؤى المشتركة، خاصة فيما يتعلق بمحاصرة وباء كورونا المستجد وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الكفيلة بمنع العدوى.
وقال الدراي إن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تؤكد استمرارية التعاون مع المؤسسات الصحية الخاصة في كل ما يفيد المجتمع، ويساهم في الحفاظ على صحتهم ويقي أفراده من الأمراض المختلفة.
ومن جانبه أشاد عبد الرحمن خانصاحب رئيس مجلس إدارة مركز كليمنصو بالكفاءات العالية والكوادر البشرية المؤهلة والاحترافية العملية الميدانية المشهود لها في إدارة الأزمات والاستجابة الفورية للحالات الطارئة.
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