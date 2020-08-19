شكرا لقرائتكم خبر عن زلزالان قويان يضربان قبالة "سومطرة" الإندونيسية والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزالان قويان بلغت قوتهما 8ر6 و9ر6 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة سومطرة الأندونيسية اليوم.

وقال مرصد الزلازل الأمريكي إن أول الزلزالين وقع في الساعة 5,23 ، والثاني بعده بست دقائق، مشيرا إلى أن مركزهما يقع على عمق 10 كلم فقط عن سطح البحر.

وأضاف المرصد أن هناك احتمالا ضئيلا بحدوث خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزالين.