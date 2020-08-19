شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. 64 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وزارة الصحة الهندية اليوم عن تسجيل أكثر من 64 ألف و 500 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس مليونين 767 ألف و253 حالة.

وأوضحت الوزارة إنه تم تسحيل 1092 حالة وفاة جديدة بالفيروس، لتبلغ حصيلة الوفيات بالفيروس 52 و 889 ألف حالة.

وكان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي قد قال السبت الماضي خلال خطابه بمناسبة ذكرى استقلال الهند إن هناك ثلاثة لقاحات مضادة لفيرو كورونا في مراحلة مختلفة من الاختبارات، مضيفا أن الحكومة تعتزم ضمان وصول اللقاح لكل مواطن هندي بمجرد الموافقة عليه.