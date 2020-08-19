شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف من تزايد حالات كورونا وسط العاصمة سول والان نبدء بالتفاصيل
وقال مسؤولو الصحة إن حالات الإصابة الجديدة بلغت 297، وهو سادس يوم على التوالي تكون فيه الزيادة من ثلاثة أرقام في بلد نجح في الحد من عدة موجات سابقة للتفشي ليصل إجمالي الإصابات فيه إلى 16058 والوفيات 306.
وأمرت الحكومة بإغلاق مقاهي الإنترنت في وقت سابق هذا الأسبوع، وحظرت حضور القداديس في الكنائس وفرضت قيودا على تجمع ما يزيد عن 50 شخصا في الأماكن المغلقة و100 في الأماكن المفتوحة.
ومن المرجح أن تفرض الحكومة أعلى مستوى من قواعد التباعد الاجتماعي إذا ارتفعت الأعداد أو استمرت عند المستويات الحالية، والتي بموجبها تُغلق المدارس وينصح بالعمل من البيت فيما تقتصر التجمعات على عشرة أشخاص على الأكثر.
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