شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: أبحاث كورونا تواجه عجزا بمليارات الدولارات والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن مبادرة تقودها الأمم المتحدة للإسراع من تطوير لقاحات وأدوية لعلاج مرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا ، تواجه فجوة تمويلية واسعة.

وقالت متحدثة باسم المنظمة في جنيف إن المشروع تلقى تعهدات بقيمة 5ر2 مليار دولار، بينما تقدر المنظمة أن هناك حاجة إلى 3ر31 مليار دولار لتمويله على مدى فترة أولية مدتها 12 شهرا.

وتدعو المبادرة التي تم إطلاقها خلال مؤتمر للمانحين في بروكسل خلال شهر مايو الماضي، إلى توزيع عادل لأي لقاحات أو أدوية مستقبلية على الدول النامية والمتقدمة.

وتضم المبادرة مؤسسات صحية خيرية بارزة مثل مؤسسة بيل آند ميليندا جيتس، وجافي وفاكسين أليانس وويلكوم تراست ومقرها بريطانيا.

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وقالت كارولين شموت، التي تقود مكتب ويلكام في ألمانيا: "هناك فجوات تمويلية كبرى".

كما انتقدت شموت البلدان التي تفاوضت بشكل منفرد مع شركات أدوية من أجل طلبيات مسبقة الحجز على لقاحات ما زالت قيد التطوير، بما في ذلك ألمانيا والولايات المتحدة وسويسرا.

وقالت شموته: "يمكن أن يخلق هذا عقبات أمام توزيع عادل وقائم على الاحتياجات للقاحات".