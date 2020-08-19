شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 280 هزة ارتدادية تضرب الفلبين بعد زلزال قوي والان نبدء بالتفاصيل

ضرب أكثر من 280 هزة ارتدادية وسط الفلبين في أعقاب زلزال قوي، حسبما ذكر كبير خبراء الزلازل في البلاد اليوم الأربعاء، داعيا السكان إلى الابتعاد عن المنازل والمباني المتضررة التي ربما تنهار.

ولقي شخص واحد حتفه وجرح 48 آخرون جراء زلزال بقوة 6ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب المنطقة أمس الثلاثاء، وكان مركزه في بلدة كاتاينجان في إقليم ماسبات / نحو 430 كيلومترا جنوبي مانيلا./

ومنذ ذلك الحين، سجل المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أكثر من 280 هزة ارتدادية، وبلغت شدة أقوى الهزات 2ر5 درجة صباح الأربعاء ، حسبما قال ريناتو سوليدوم، مدير المعهد.

وتقع الفلبين على حزام النار في المحيط الهادئ، حيث يحدث حوالي 90% من الزلازل في العالم.