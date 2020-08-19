شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 280 هزة ارتدادية تضرب الفلبين بعد زلزال قوي والان نبدء بالتفاصيل
ولقي شخص واحد حتفه وجرح 48 آخرون جراء زلزال بقوة 6ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب المنطقة أمس الثلاثاء، وكان مركزه في بلدة كاتاينجان في إقليم ماسبات / نحو 430 كيلومترا جنوبي مانيلا./
ومنذ ذلك الحين، سجل المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أكثر من 280 هزة ارتدادية، وبلغت شدة أقوى الهزات 2ر5 درجة صباح الأربعاء ، حسبما قال ريناتو سوليدوم، مدير المعهد.
وتقع الفلبين على حزام النار في المحيط الهادئ، حيث يحدث حوالي 90% من الزلازل في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 280 هزة ارتدادية تضرب الفلبين بعد زلزال قوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.