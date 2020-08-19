أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء، عن إنجاز ملاكاتها في دائرة المشاريع أعمال التطوير والإكساء في شارع حسينية الأنصار ضمن مدينة الصدر شرقي العاصمة.

وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الشارع المذكور يعتبر من الشوارع التجارية المهمة في مدينة الصدر عموماً ومنطقة جميلة على وجه الخصوص، إضافة إلى كونه يربط المحلتين (514، 516)". وأضافت أن "أعمال التطوير تضمنت صيانة المقاطع الكونكريتية المتضررة مع قشط الشارع بالكامل وإعادة إكسائه بطبقتين من الإسفلت سمك 5 سم للطبقة الواحدة وبمساحة 30 ألف متر مربع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. شارع تجاري في بغداد بحلّة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.