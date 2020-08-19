حذر مصرف الرافدين، الأربعاء، من إجراءات قانونية بحق المتخلفين عن سداد أقساط القروض بمختلف أنواعها.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه وجه فروعه "بمتابعة واسترداد الأقساط الشهرية من القروض التي تم منحها للمواطنين ومن بينها قروض بسماية".
وأضاف أن "هناك العديد من المتلكئين لم يقوموا بتسديد المستحقات الشهرية المطلوبة من القروض التي تسلموها في وقت سابق واستحصال أموال المصرف"، محذراً إياهم من اتخاذ "إجراءات قانونية بحقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الرافدين يحذر من إجراءات قانونية بحق المتخلفين عن تسديد أقساط القروض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.