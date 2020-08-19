الرافدين يحذر من إجراءات قانونية بحق المتخلفين عن تسديد أقساط القروض

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه وجه فروعه "بمتابعة واسترداد الأقساط الشهرية من القروض التي تم منحها للمواطنين ومن بينها قروض بسماية".

وأضاف أن "هناك العديد من المتلكئين لم يقوموا بتسديد المستحقات الشهرية المطلوبة من القروض التي تسلموها في وقت سابق واستحصال أموال المصرف"، محذراً إياهم من اتخاذ "إجراءات قانونية بحقهم.