'المعركة طويلة'.. الصحة: واهم من يتوقع تلاشي فايروس كورونا تلقائياً

أكدت وزارة الصحة، الأربعاء، أن ما وصفتها بـ"المعركة" مع فايروس كورونا طويلة ومستمرة، معتبرةً أن من يتوقع تلاشي فايروس كورونا تلقائياً واختفاءه هو "واهم".
وأضاف الساعدي في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، أن "من يتوقع أن الفيروس يتلاشى تلقائيا ويختفي فهو واهم، والدليل على ذلك زيادة الإصابات، إذ اثبت الفيروس قوته وخطورته وسرعة انتشاره".
وتابع، أن "الدائرة اعدت خطة متكاملة للعمل مع اقتراب شهر محرم الحرام في ظل انتشار جائحة كورونا، من خلال التواصل بين غرفة عمليات الرصافة ووزارة الصحة والمؤسسات الصحية، والتواصل بين غرفة العمليات المشتركة وطوارئ المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة وتهيئة الفرق الطبية".
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