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'المعركة طويلة'.. الصحة: واهم من يتوقع تلاشي فايروس كورونا تلقائياً

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أكدت وزارة الصحة، الأربعاء، أن ما وصفتها بـ"المعركة" مع فايروس طويلة ومستمرة، معتبرةً أن من يتوقع تلاشي فايروس كورونا تلقائياً واختفاءه هو "واهم".
وقال مدير دائرة صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، إن "معركة الجيش الأبيض مع كورونا طويلة ومستمرة، ويجب على المواطنين أن يكونوا الداعم الأكبر من خلال الوعي التام والالتزام بشروط الوقاية الصحية، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لانحسار الوباء ومنع انتشاره، لا سيما بعد بلوغ عدد الإصابات أكثر من 4000 إصابة خلال الأيام الماضية".

وأضاف الساعدي في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، أن "من يتوقع أن الفيروس يتلاشى تلقائيا ويختفي فهو واهم، والدليل على ذلك زيادة الإصابات، إذ اثبت الفيروس قوته وخطورته وسرعة انتشاره".

وتابع، أن "الدائرة اعدت خطة متكاملة للعمل مع اقتراب شهر محرم الحرام في ظل انتشار جائحة كورونا، من خلال التواصل بين غرفة عمليات الرصافة ووزارة الصحة والمؤسسات الصحية، والتواصل بين غرفة العمليات المشتركة وطوارئ المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة وتهيئة الفرق الطبية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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