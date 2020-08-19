بايدن.. أكبر مرشحي الرئاسة سنا يقاتل "من أجل روح أمريكا"

بعدما كان على وشك إنهاء مسيرته المهنية الطويلة، أصبح جو بايدن أخيرا مرشح الحزب الديموقراطي للرئاسة، الذي يراهن على قدرته على كسب تأييد الأمريكيين وتخليصهم من "فوضى" دونالد ترامب



وإذا كان ترامب قد حمل معه الصخب والتهور إلى البيت الأبيض حيث حطّم كل شيء من تقاليد ومعاهدات دولية، فإن بايدن يقدم تطمينات إذ يعتبر نفسه شخصية موحّدة بجذور عمالية ويقيم علاقات شخصية مع الناخبين.

وبشعره الأشيب وابتسامته العريضة وتاريخه كسيناتور، يبرز كشخصية أبوية قادرة على تهدئة بلد يعاني من الانقسام.

وبينما يصف ترامب خصمه المخضرم ،البالغ 77 عاما، بـ"جو الناعس"، يراهن بايدن على أن الأمريكيين لن يمانعوا الحصول على بعض الهدوء بعد ولاية الرئيس الجمهوري الصاخبة.

وفي وقت يلخّص ترامب سياساته بإيجاز على أنها "رابحة، رابحة، رابحة"، يشير بايدن الذي رشحه رسميا الحزب الديمقراطي خلال المؤتمر الوطني الذي بدأ الاثنين، إلى أنه يسعى إلى ما هو أعمق من ذلك، "معركة من أجل روح أمريكا".

وقال بايدن الأربعاء "تحتاج العائلات العاملة إلى من يقف إلى جانبها، لأنه بكل تأكيد لا يوجد من هو بجانبهم في ظل هذا الرئيس.. سيتغيّر ذلك في إدارة بايدن-هاريس"، في إشارة إلى كامالا هاريس التي اختارها لخوض المعركة الانتخابية معه لمنصب نائب الرئيس.

ويبلغ ترامب من العمر 74 عاما بينما سيدخل بايدن عامه الـ78 بعد وقت قصير من انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، ليكون بذلك الرئيس الأكبر سنا على الإطلاق الذي يتولى السلطة في الولايات المتحدة، إذا فاز بالانتخابات.

ويعد بايدن تاريخا حيا إذ أنه كان واحدا من أصغر أعضاء مجلس الشيوخ سنا الذين انتخبوا، ليقضي ثلاثة عقود في الكونجرس قبل أعوامه الثمانية كنائب لأول رئيس أسود في تاريخ الولايات المتحدة، باراك أوباما.

وترافقت هذه النجاحات مع إخفاقات مهينة، خصوصا فشله في انتخابات 1988 و2008 الرئاسية.

حتى هذه المرة، كان على وشك الفشل في الوصول إلى الاقتراع بعدما خسر في الانتخابات التمهيدية أمام اليساري بيرني ساندرز في آيوا ونيوهامبشير ونيفادا.

رسالة إنسانية

لكن بايدن عاد بقوة في كارولاينا الجنوبية بفضل الدعم الهائل الذي حصل عليه من الناخبين المتحدّرين من أصول إفريقية، الذين يعدّون قاعدة أساسية لدعم الديموقراطيين.

تستند رسالة بايدن إلى حد كبير، إلى ارتباطه بأوباما الذي لا يزال يحظى بشعبية، وسياساته المعتدلة في أوقات الانقسام.

لكنها تتميّز بجانب إنساني، في تناقض كبير مع أسلوب ترامب الواثق والذي يصوّر نفسه على أنه لا يقهر.

فقد توفيت زوجة بايدن الأولى نيليا هانتر، وابنته ناعومي التي كانت تبلغ من العمر عاما واحدا في حادث سيارة عام 1972 أثناء التسوّق بمناسبة عيد الميلاد، بعد أسابيع على فوز بايدن بانتخابات مجلس الشيوخ عن ديلاوير.

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وأصيب نجلاه "بو" الذي كان يبلغ أربع سنوات، وهانتر عامين حينها بجروح بالغة، وتم تنصيب بايدن الذي كان في الثلاثين من عمره حينها في مجلس الشيوخ بينما كان إلى جانبهما في المستشفى.

وعام 1975، التقى بايدن زوجته الثانية جيل جاكوبز وهي مدرّسة من بنسلفانيا وتزوجا بعد عامين وأنجبا ابنتهما آشلي.

وتعافى الصبيان من إصاباتهما وسار بو على خطى والده فدخل عالم السياسة، ليصبح نائب عام ديلاوير حيث فكّر في الترشّح لمنصب حاكم الولاية، قبل أن يتوفى بسرطان الدماغ عام 2015 عن 46 عاما.

ولعل إصرار بايدن على المضي قدما هو ما أكسبه شعبية في أوساط الكثير من الأميركيين الذين يعملون في وظائف منخفضة المستوى.

وخلال جلسة أسئلة وأجوبة مع أنصاره عبر الإنترنت جرت مطلع أبريل/ نيسان، عاد للتذكير بذلك قائلا نقلا عن رئيس الوزراء البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية ونستون تشرشل "حتى وإن كنت تمر بالجحيم، فلا تتراجع".

وضغط ترامب الذي وجد في ذلك ما قد يقضي على فرص بايدن للترشّح في الانتخابات، على أوكرانيا للتحقيق بشأن ماضي هانتر، وهو ما أدى في النهاية إلى موافقة مجلس النواب على عزل الرئيس.

ونجا من الفضيحة ولم ينجح في استخدام مسألة هانتر بايدن كسلاح ضد والده.

واليوم، يشير ترامب إلى ما يصر على أنها حالة بايدن الذهنية المتردية، بينما يشيد بإمكانياته هو الشخصية ويتحدّث عن كيفية "تفوقه" في اختبار إدراكي.

ولعل ذلك ما دفع بايدن للرد بغضب هذا الشهر عندما سأله صحافي إن كان على استعداد للخضوع إلى اختبار كهذا. وقال بايدن "لم أخضع لاختبار كهذا؟".

العم جو

ولد جوزف روبينيت بايدن الابن في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1942 في مدينة سكرانتون في بنسلفانيا. وكان والده بائع سيارات.

ويتفاخر بايدن بجذوره العمالية ويستذكر كيف أنه كان يتلعثم كثيرا في صغره وكان عرضة للسخرية من زملائه.

وتجاوز الحالة التي اعتبر في النهاية أنها مكنّته من "إدراك ألم الآخرين".

ويعرف "العم جو" كما يطلق عليه بأسلوبه الشعبي، لكنه معروف كذلك بزلّاته بينما أثارت خطاباته التي كثيرا ما يميل إلى الثرثرة خلالها تساؤلات بشأن صحته العقلية.

ولا شك في أن مسيرة بايدن المهنية الطويلة في مجال السياسة ستجعل منه هدفا سهلا لترامب ليسلّط الأضواء على أخطائه ولحظاته المحرجة.

لكن طول مسيرته المهنية منح بايدن ميّزة، إذ أن خبرته قد تأتي بالفائدة في أوقات الاضطرابات.