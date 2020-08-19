1.2 مليون مستخدم للبوابة الرسمية لحكومة الإمارات خلال يوليو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

بلغ عدد مستخدمي البوابة الرسمية لحكومة الإمارات (u.ae ) ١.٢ مليون مستخدم خلال شهر يوليو 2020 منهم 28% من خارج الدولة، فيما وصل عدد مشاهدات الصفحات للبوابة 2.7 مليون مشاهدة.



وتظهر أحدث الإحصائيات التي وثقتها الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، أن المستخدمين الهنود تصدروا قائمة أكثر المستخدمين للبوابة الرسمية من خارج الدولة وبنسبة 5.22%، في حين بلغت نسبة المستخدمين من مصر 2.89 %، ومن السعودية 2.74%، وباكستان 1.82%، والولايات المتحدة 1.75%.

وشملت أكثر الصفحات زيادة على البوابة الحكومية صفحة الاستعلام عن التأشيرات وبنسبة 9.4%، ثم صفحة عودة المقيمين من الخارج 5.7%، وصفحة اختبارات «كوفيد 19» 2%.

وباتت البوابة الحكومية تشكل أحد أهم الشواهد على الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال التحول الذكي بما توفره من حزمة كبيرة من الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار والمستثمرين.

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وجاء تأسيس البوابة قبل سنوات في إطار مشروع ممكنات الحكومة الذكية التي عملت عليها هيئة تنظيم الاتصالات، والذي استهدف مساعدة الجهات الحكومية الاتحادية في التحول إلى الذكي في خدماتها المقدمة للجمهور.

وتضم قائمة الخدمات الإلكترونية التي توفرها البوابة أكثر من 5700 خدمة تابعة لجهات اتحادية ومحلية، بالإضافة إلى الإجراءات الإلكترونية الأخرى التي يمكن للعملاء الاستفادة منها على مدار الساعة دون الحاجة للمراجعات التقليدية لمقرات الوزارات والمؤسسات وبقية الهيئات الخدمية في دولة الإمارات.

وكانت آخر الإحصائيات الصادرة عن البوابة أظهرت أن عدد المعاملات الأكثر نشاطاً التي جرى إنجازها من خلالها إلكترونياً تجاوز 11.7 مليون معاملة خلال العام 2019، تنوعت بين تسديد المخالفات المرورية وتجديد عقود العمل أو استخراج عقود جديدة، بالإضافة إلى كافة الخدمات المتعلقة بالإقامة والجنسية والكهرباء والمياه وخدمات الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الأخرى.

دعم

ساهمت البوابة الرسمية لدولة الإمارات في دعم توجهات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية الرامية إلى تعزيز مبدأ العمل عن بعد، سواء بالنسبة للعملاء أو الموظفين، وهو ما ظهرت نتائجه الإيجابية خلال الأشهر الماضية عندما تقرر تطبيق هذا النوع من العمل في الدولة التزاماً بالإجراءات الصحية.