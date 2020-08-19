موزة البادي: دولة الإمارات تحوّلت إلى أيقونة عالمية للإنسانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أكدت الدكتورة موزة سعيد البادي، مدير إدارة نظم المعرفة بهيئة الموارد البشرية في أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحولت إلى أيقونة عالمية للعمل الإنساني، بفضل جهود القيادة الرشيدة، التي سارت على نهج العطاء الذي خطه القائد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،.
وأضافت البادي، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يصادف الـ 19 من أغسطس من كل عام، أن أيادي الإمارات البيضاء، امتدت على طول الخريطة العالمية، لتغيث البلاد المنكوبة، وتساعد الدول المحتاجة، طبياً وإغاثياً وتنموياً، ضاربة أروع الأمثلة في تكاتف الإنسان مع أخيه الإنسان، ولا عجب في ذلك فحب البذل والعطاء هو طبع متأصل في نفوس أبناء الإمارات.
وعبّرت البادي عن فخرها واعتزازها بالمكانة التي تبوّأتها الإمارات، متقدمة دول العالم في منح المساعدات الإنسانية قياساً بدخلها القومي، ولسنوات عديدة، ليقف العالم احتراماً وتقديراً لبذلها وعطائها لدوله وشعوبه.
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