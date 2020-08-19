شكرا لقرائتكم ترمب يعلن انتصاره في معركة الجدار ويهاجم بايدن مجددا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، انتصاره في معركته لبناء جدار على الحدود الجنوبية، حيث زار مبنى تم تشييده حديثًا في (يوما بولاية أريزونا)، وهاجم ما وصفه بخطة هجرة "قاتلة" من منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وقال ترمب في تصريحات عن الجدار: "لم تعد تسمع عن الجدار لأننا انتصرنا". ويوجد الآن ما يقرب من 280 ميلاً من الجدران التي تم بناؤها منذ عام 2017، وقد أخبر المسؤولون ترمب في الموقع أنهم يتوقعون إكمال 300 ميل بنهاية الأسبوع المقبل.

وكان الجدار اقتراحًا مثيرًا للجدل إلى حد كبير، ولكنه مركزي، لحملة ترمب لعام 2016، وقد واجه عددًا من العقبات الكبيرة في الكونغرس والمحاكم، لكن تمكنت الإدارة من حل مشكلات التمويل من خلال إعادة تخصيص تمويل البنتاغون.

ورد النقاد بأن معظم الجدار يقع في المناطق التي كانت توجد فيها بالفعل هياكل قائمة - لكن مسؤولي الإدارة لاحظوا أن الهيكل الجديد يختلف اختلافًا كبيرًا عن الحواجز القديمة التي كانت موجودة قبل عهد ترمب. ويشتمل الهيكل الجديد على أعمدة فولاذية بارتفاع 18 قدمًا مزودة بمقياس مانع للتسلق وإضاءة وكاميرات للمساعدة في القبض على أولئك الذين يحاولون عبور الحدود.

وأشاد ترمب أيضا بالجدار في حدث انتخابي قريب بعد الزيارة الحدودية، حيث تحدث إلى مؤيديه وقال: "هذا الجزء الكبير من الجدار الذي تم بناؤه بالفعل لا يمكنك اختراقه، ولا يمكنك تجاوزه، ويمكنك تسلق جبل إيفرست لكنك تجد صعوبة بالغة في التغلب على هذا الجدار المصاص".

وتزامن بناء الجدار مع انخفاض حاد في التهريب على الحدود وترافق بناء الجدار مع سياسات أخرى لتقييد الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك بروتوكولات حماية المهاجرين (MPP) واتفاقيات اللجوء مع الدول في المثلث الشمالي.

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وهذا العام، كانت الإدارة ترفض طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين بسرعة بسبب أمر مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) الناجم عن أزمة فيروس كورونا.

دونالد ترمب

وسعى ترمب إلى المقارنة مع خطة الهجرة المفترضة التي وضعها المرشح الديمقراطي جو بايدن، والتي تدعو إلى اتخاذ تدابير من بينها مسار للحصول على الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين ووقف الترحيل.

وقال ترمب: "جو بايدن هو دمية في يد حركة اليسار الراديكالية التي تسعى إلى القضاء التام على الولايات المتحدة وحدودها، يريدون هدم الجدار، لا يريدون حدوداً، يريدون مدناً آمنة للمهاجرين غير الشرعيين".

وأعلن ترمب أنه حصل على تأييد المجلس الوطني لدوريات الحدود قبل الخطاب، والذي أيده أيضًا في عام 2016. وقال إن عصابات خطيرة مثل MS-13 في حالة فرار وحذر من أن فوز بايدن سيكون بمثابة "حماية للعصابة".

كما حذر ترمب أنصاره من أن خطة بايدن "ستطلق العنان لفيضان من الهجرة غير الشرعية".

وقال: "خطة بايدن هي خطة الهجرة الأكثر تطرفًا وتهورًا وخطورة وفتكًا التي طرحها مرشح حزب رئيسي - يجب هزيمتها وسيتم هزيمتها في 3 نوفمبر".

وتحدث ترمب قبل ساعات من الليلة الثانية للمؤتمر الوطني الديمقراطي، حيث من المتوقع أن تتعرض سياسات الهجرة الخاصة بترمب لانتقادات شديدة مرة أخرى. ومن المقرر أن يلقي ترمب كلمة في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الخميس المقبل.