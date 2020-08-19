بايدن يقبل ترشيح الديمقراطيين له للرئاسة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قبل جو بايدن ترشيح الحزب الديمقراطي له لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية. وقال بايدن في تغريدة عبر تويتر: "إنه لشرف حياتي أن أقبل ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".

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