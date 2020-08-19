الرطوبة تصل لـ80% والحرارة 35 على القاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، خلال أيام الأربعاء - الخميس - الجمعة.

وقالت الهيئة، في بيان، إن طقس الأربعاء مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوبي سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة والوجه البحري 35 - 24، والسواحل الشمالية 31- 24، جنوب سيناء 38- 29، وتتراوح على شمال وجنوب الصعيد بين 37 و41 نهارا، و24 حتى 29 ليلاً.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز الظواهر الجوية تتمثل في ظهور الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ان طقس غدًا الخميس، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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وأضافت الهيئة، أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة والوجه البيحري، 35 - 24، والسواحل الشمالية 31- 24، جنوب سيناء 38- 29، وتتراوح على شمال وجنوب الصعيد بين 37 و41 نهارًا، و24 حتى 29 ليلاً.

وأكدت الهيئة أن طقس الجمعة المقبل مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوبي سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة والوجه البيحري، 35 - 24، والسواحل الشمالية 31- 24، جنوب سيناء 38- 29، وتتراوح على شمال وجنوب الصعيد بين 37 و41 نهارًا، و24 حتى 29 ليلاً.

وتابعت الهيئة: "أبرز الظواهر الجوية تتمثل في ظهور الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر".

وأوضحت الهيئة أن نسب الرطوبة تسجل على القاهرة خلال هذه الفترة 75%، والسواحل الشمالية 80%، وتتراوح على الصعيد بين 30% وحتى 44%.​