أعلنت وسائل إعلام أمريكية، فوز جو بايدن بترشيح الحزب الديمقراطي الأمريكي لخوض الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.
جو بايدن هوسياسي أمريكي كان نائب رئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين في الفترة منعام 2009 إلى 2017 أثناء حكم الرئيس باراك أوباما.
وهو عضو في الحزب الديمقراطي، ومثل ولاية ديلاوير كسيناتور من عام 1973 حتى أصبح نائب الرئيسفي عام 2009.
وجهت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما في افتتاح مؤتمر الحزب الديموقراطي الانتقاد إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرة أنه رئيس غير كفء يُظهر "افتقاراً تاماً للتعاطف"، داعية لانتخاب خصمه الديموقراطي جو بادين في اقتراع الثالث من تشرين الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. بايدن يفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات رئاسة أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.