رسميا.. بايدن يفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات رئاسة أمريكا

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، فوز جو بايدن بترشيح الحزب الديمقراطي الأمريكي لخوض الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

جو بايدن هوسياسي أمريكي كان نائب رئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين في الفترة من

عام 2009 إلى 2017 أثناء حكم الرئيس باراك أوباما.

وهو عضو في الحزب الديمقراطي، ومثل ولاية ديلاوير كسيناتور من عام 1973 حتى أصبح نائب الرئيس

في عام 2009.

وجهت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما في افتتاح مؤتمر الحزب الديموقراطي الانتقاد إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرة أنه رئيس غير كفء يُظهر "افتقاراً تاماً للتعاطف"، داعية لانتخاب خصمه الديموقراطي جو بادين في اقتراع الثالث من تشرين الثاني.