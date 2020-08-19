بايدن مرشح الديمقراطيين لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية “رسميا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:16 صباحاً - منذ 8 دقائق

كما كان متوقعاً ، اختار الديمقراطيون ، الثلاثاء، جو بايدن كمرشح عن الحزب بشكل رسمي لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية .

وكما كان متوقعا، صوتت غالبية المندوبين الديموقراطيين لمصلحة نائب الرئيس السابق، وذلك في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الذي تستضيفه ميلووكي (شمال)، وتجري وقائعه بشكل غير مسبوق افتراضياً بسبب وباء كوفيد-19.

وما أن أُعلنت نتيجة التصويت حتى خاطب بايدن في رسالة مباشرة عبر الفيديو المؤتمرين قائلاً لهم “شكراً لكم من صميم قلبي”.

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فيما أكد الرئيسان السابقان بيل كلينتون وجيمي كارتر إن بايدن لديه الخبرة والنزاهة “لاستعادة أميركا التي دمرها الوباء”.

وتحت عنوان “القيادة تهم”، استهدف اليوم الثاني للمؤتمر العام للحزب الديمقراطي إثبات أن بايدن سيمثل العودة للوضع الطبيعي بعد “فوضى” إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، على حد قول كلينتون.

وقال كلينتون في مقطع فيديو مسجل “في وقت مثل هذا، يجب أن يكون المكتب البيضاوي (في البيت الأبيض) مركز قيادة.. بدلا من ذلك هو مركز عاصفة. هناك فوضى فحسب. شيء واحد فقط لا يتغير قط، إصراره على إنكار المسؤولية وإلقاء اللوم”.

ومن المقر إقامة الانتخابات الرئاسية في الولايات المحدة في شهر نوفمبر القادم .