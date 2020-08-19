شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. 1510 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 1510 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 226914 .

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9243 بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة​​​.