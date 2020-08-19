الخليج 365 - وكالاتالأربعاء 2020/8/19 07:05 ص بتوقيت أبوظبي
وجه المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، الشكر للمشاركين في المؤتمر الوطني للحزب الذي تستضيفه ميلووكي شمالي الولايات المتحدة.
وقال بايدن ،فور إعلان نتيجة التصويت واختياره رسميا لمنافسة ترامب، في رسالة مباشرة عبر الفيديو المؤتمرين :"شكراً لكم من صميم قلبي!".
فاز جو بايدن رسمياً، الثلاثاء بترشيح حزبه الديموقراطي لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرّرة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال الرئيسان الأمريكيان السابقان بيل كلينتون، وجيمي كارتر، خلال المؤتمر العام للحزب الديمقراطي، إن بايدن لديه الخبرة والنزاهة لاستعادة أمريكا التي دمرها الوباء.
واستهدف اليوم الثاني للمؤتمر، تحت عنوان "القيادة تهم"، إثبات أن بايدن سيمثل العودة للوضع الطبيعي بعد "فوضى" إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، على حد قول كلينتون.
وقال كلينتون في مقطع فيديو مسجل "في وقت مثل هذا، يجب أن يكون المكتب البيضاوي مركز قيادة... هو بدلا من ذلك مركز عاصفة، هناك فوضى فحسب، شيء واحد فقط لا يتغير قط، إصراره على إنكار المسؤولية وإلقاء اللوم".
ومن المقرر أن يدلي بايدن بخطاب قبول الترشيح ،غدا الخميس، في اليوم الأخير من المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الذي انطلق افتراضيا في الغالب بسبب جائحة فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من بايدن عقب اختياره لمواجهة ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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