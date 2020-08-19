شكرا لقرائتكم الديمقراطيون يرشحون جو بايدن رسميا لانتخابات 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز جو بايدن رسمياً الثلاثاء بترشيح حزبه الديموقراطي لمنافسة الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرّرة في 3 تسرين الثاني/نوفمبر.

وكما كان متوقّعاً، فقد صوّتت غالبية المندوبين الديموقراطيين لمصلحة نائب الرئيس السابق، وذلك في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي الذي تستضيفه ميلووكي (شمال) وتجري وقائعه بشكل غير مسبوق افتراضياً بسبب وباء كوفيد-19.

وما أن أُعلنت نتيجة التصويت حتى خاطب بايدن في رسالة مباشرة عبر الفيديو المؤتمرين قائلاً لهم "شكراً لكم من صميم قلبي!".

وقال الرئيسان الأميركيان السابقان بيل كلينتون وجيمي كارتر يوم الثلاثاء إن جو بايدن لديه الخبرة والنزاهة لاستعادة أميركا التي دمرها الوباء في الوقت الذي رشح فيه الديمقراطيون بايدن رسميا لخوض انتخابات الرئاسة خلال المؤتمر العام للحزب الديمقراطي.

واستهدف اليوم الثاني للمؤتمر، تحت عنوان "القيادة تهم"، إثبات أن بايدن سيمثل العودة للوضع الطبيعي بعد "فوضى" إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب، على حد قول كلينتون.

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وقال كلينتون في مقطع فيديو مسجل "في وقت مثل هذا، يجب أن يكون المكتب البيضاوي مركز قيادة... هو بدلا من ذلك مركز عاصفة. هناك فوضى فحسب. شيء واحد فقط لا يتغير قط، إصراره على إنكار المسؤولية وإلقاء اللوم".

وتخللت الليلة الأولى من المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي الذي ينظّم بغالبيته عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا، انتقادات حادة للرئيس دونالد ترامب على لسان السيدة الأميركية السابقة ميشيل أوباما، والمنافس السابق لبايدن في الانتخابات التمهيدية بيرني ساندرز وآخرين بينهم عدد من الجمهوريين.

واليوم الأربعاء تلقى كلمات لكل من الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والمرشّحة الرئاسية الخاسرة في انتخابات 2016 هيلاري كلينتون وسناتورة كاليفورنيا كامالا هاريس التي اختارها بايدن نائبة له.

ويختتم المؤتمر الخميس بقبول بايدن البالغ 77 عاما ترشيح الحزب الديموقراطي له رسميا لانتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الرئاسية، وبخطاب له.

وفي خطاب مسجّل، حضّت ميشيل أوباما الأميركيين على دعم بايدن، نائب الرئيس السابق، في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وأكدت أن بايدن "سيقول الحقيقة وسيثق بالعلم"، في انتقاد لترمب الذي تطاوله اتّهامات بتجاهل نصائح العلماء حول كيفية التصدي للأزمة الصحية التي أوقعت أكثر من 170 ألف وفاة في الولايات المتحدة وأفقدت الملايين عملهم.