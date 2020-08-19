شكرا لقرائتكم مفاجأة.. عمرو دياب يعود للتمثيل بعد 27 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مفاجأة مدوية أطلقتها منصة نتفليكس عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بإعلانها عن عودة الفنان عمرو دياب الى التمثيل في مسلسل تليفزيوني عبر منصتها.

وتفاعل الجمهور الكبير لـ"الهضبة" مع الخبر فور نشره حيث ان عودة دياب للتمثيل تأتي بعد انقطاع دام اكثر من 27 عاماً، حيث كانت آخر تجربة تمثيلية له من خلال فيلم "ضحك ولعب وحد وحب" عام 1993 مع الفنانة يسرا و الفنان عمر الشريف.

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من جانبه، عبر عمرو دياب عن تحمسه للتجربة والعودة للتمثيل و قال عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل: "سعيد جدا بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين أن الفن لغة عالمية و قد استعطعنا من خلال الموسيقى أن نبني جسوراً من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة".

وأضاف: "متحمس جدا مع نتفليكس أن نصل من خلال هذا العمل الدرامي الى أكثر من 193 مليون متابع في أكثر من 190 دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد صنع في مصر يستمتع به العالم بأكمله".

وأعلن عمرو دياب أكثر من مرة خلال السنوات الماضية عن عودته للتثميل مرة من خلال مسلسل يحكي قصة كفاحه و مرة أخرى من خلال فيلم سينمائي، لكن أيا من العملين لم يبصر النور.