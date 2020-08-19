بعد ساعات من احتجازه …استقالة الرئيس المالي أبو بكر كيتا

أعلن التليفزيون الرسمي لدولة مالي،عن استقالة الرئيس أبو بكر إبراهيم كيتا؛ وذلك بعد احتجازه على يد جنود متمردين، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس" قد أعلنت إغلاق الحدود البرية والجوية مع مالي، وتعليق عضويتها؛ بعد تمرد للجيش ضد الرئيس.

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وأدانت الـ"ايكواس" بشدة، إطاحة العسكريين برئيس الدولة في مالي، واعتقاله داعية إلى فرض عقوبات على المتمردين.

جاء ذلك في وقت تشهد فيه مالي تمردا عسكريا حيث تم اعتقال الرئيس أبو بكر إبراهيم كيتا في العاصمة باماكو، ورئيس الوزراء وعدد من رجال الحكومة.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو تتابع ما يحدث في مالي عن كثب، وتتحقق من معلومات تفيد باعتقال الرئيس أبو بكر إبراهيم كيتا ورئيس الوزراء.