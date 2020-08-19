شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إنشاء 6 سجلات لذوى الإعاقة لحصولهم على حقوقهم فى القانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول لحماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة. وفيما يلى نستعرض كيفية الحصول على الخدمات الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة، والراغبين فى التأهيل، أو العمل او المسكن، وذلك من خلال إنشاء عدد من السجلات الخاصة بهم فى مختلف الوزارات.

ووفقا للقانون:

سجل الأشخاص ذوى الإعاقة طالبى الخدمة: سجل ينشأ بكل وزارة ومديرياتها بالمحافظات يقيد به بيانات طلب الخدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين والمستحقين للحصول على خدمة من خدمات الدولة.

سجل الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى التأهيل: السجل المنشأ بهيئات ووسائل التأهيل الاجتماعي المخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبى التأهيل من ذوى الإعاقة والذى تثبت فيه البيانات الخاصة بتصنيف نوع ودرجة ونسب الإعاقة والمهن التى يتم تأهيلهم لها ومدى قدراتهم فى شأن هذه المهن.

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سجل الأشخاص ذوى الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهيل: السجل المنشأ بهيات ووسائل التأهيل الاجتماعي المخصص لقيد أسماء الأشخاص ذوى الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهيل.

سجل الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى العمل: السجل المنشأ بالوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبي العمل من ذوى الإعاقة والذى تثبت فيه البيانات الخاصة بمستوى التأهيل أو المؤهل العلمى والعمل والمكان المناسب للطالب والعمل الذى تم إلحاقه به وتاريخ الالتحاق وتقارير المتابعة.

سجل الأشخاص ذوى الإعاقة الملحقين بالعمل: السجل الموجود بكل منشأة عامة او خاصة يلحق بها الأشخاص ذوى الإعاقة والذى تفيد به أسماء وبيانات ومهن هؤلاء الأشخاص والعمل الموكل لهم وتاريخ الالتحاق بالمنشأة وتقارير المتابعة.

سجل الأشخاص ذوى الإعاقة طالبى السكن: سجل ينشأ بالوزارة المختصة بالإسكان الإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات يقيد به بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين و المستحقين للحصول على وحدات سكنية مملوكة للدولة.