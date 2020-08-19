الأسبوع المقبل.. آخر فرصة للتقديم في حجز أراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

تنتهى هيئة المجتمعات العمرانية من التقديم في حجز أراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزًا بالمدن الجديدة يوم 27 أغسطس الجاري.

وتتضمن الأراضي السكنية المتميز، 1719 قطعة أرض بمساحات تبدأ من 192 مترًا، وحتى 1200 متر، بـ14 مدينة جديدة (بدر- العاشر من رمضان- برج العرب الجديدة- أكتوبر الجديدة- السادات- بنى سويف الجديدة- سوهاج الجديدة- غرب قنا- غرب أسيوط- طيبة الجديدة- الفيوم الجديدة- أسيوط الجديدة- أخميم الجديدة- أسوان الجديدة).

ويصل مقدم الحجز في الأراضي المتميزة، لـ100 ألف جنيه، لكن في مدينة أخميم الجديدة يصل مقدم الحجز لـ50 ألف جنيه فقط، ويتم الحجز والتخصيص بالنظام الإلكتروني بالأسبقية.

كما تتواجد الأراضي الأكثر تميزًا، في 10 مدن جديدة بواقع 632 قطعة، بمساحات تبدأ من 294 مترًا وحتى 2300 متر، حيث يستمر التقديم حتى يوم 27 أغسطس.

وشملت الأسعار في هذا النوع من الأراضي، بمدينة القاهرة الجديدة 7570 جنيهًا للمتر، ووصلت قطعة الأرض الـ909 أمتار لـ7 ملايين و571 ألف جنيه.

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وفي مدينة العبور، وصل سعر المتر بها لـ4765 جنيهًا، وسجلت قطعة الأرض الـ585 مترًا 3 ملايين، و261 ألفًا، وفي مدينة بدر، وصل سعر المتر بها لـ4910 جنيهات، وسجلت قطعة الأرض الـ797 مترًا، 4 ملايين، و740 ألف جنيه، وفي مدينة العاشر من رمضان، وصل سعر المتر بها لـ2970 جنيهًا، وسجلت قطعة الأرض الـ532 مترًا، مليونًا، و890 ألفًا جنيه.

كما سجل سعر المتر في مدينة 15 مايو، 4820 جنيهًا، وفي دمياط الجديدة سجل سعر المتر 6020 جنيهًا، ووصلت قطعة الأرض الـ852 مترًا لـ5 ملايين، 795 ألف جنيه، وفي برج العرب الجديدة، سجل سعر المتر 2260 جنيهًا، ووصلت قطعة الأرض الـ1000 متر لـ2 مليون و304 آلاف، وفي سوهاج الجديدة، سجل سعر المتر 2295 جنيهًا، فيما وصلت قطعة الأرض الـ770 مترًا، لمليون، و980 ألف جنيه.

وفي مدينة طيبة الجديدة، سجل المتر بها 1795 جنيهًا، وبلغت قطعة الأرض الـ350 مترًا، 685 ألف جنيه، وفي مدينة أسوان الجديدة سجل سعر المتر بها 1935 جنيهًا، ووصلت قطعة الأرض الـ452 مترًا، 927 ألف جنيه.

ويصل مقدم الحجز في الأراضي الأكثر تميزًا لـ350 ألف جنيه، ويتم الحجز والتخصيص بالنظام الإلكتروني بالأسبقية.

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