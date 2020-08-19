مياه ساخنة وكلور.. طفلة كفرالشيخ تروي تفاصيل تعذيبها على يد ضابط مفصول

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

كشفت التحقيقات الأولية حول واقعة تعذيب طفلة كفرالشيخ، على يد ضابط شرطة مفصول وزوجته المغربية، عن الوسائل التي استخدماها لتعذيبها، وذلك من خلال أقوال الطفلة في بلاغ الشرطة، ما أدى إلى إصابتها بحروق من الدرجة الأولى.

أوضحت الطفلة أمنية إبراهيم فتحي عطية - 9 سنوات، وتقيم بمركز سيدي سالم في كفرالشيخ، من خلال أقوالها في بلاغ الشرطة، أنها تعمل خادمة عند الضابط المفصول وزوجته المغربية، واعتاد كلاهما تعذيبها بإلقاء المياه الساخنة عليها، وكذا إلقاء مادة سائل الكلور على أماكن الحروق التي جرى سكب المياه الساخنة عليها.

وأكدت الطفلة في أقوالها أنهما لم يكتفيا بذلك بل واصلا ممارستهما تعذيبها بقص شعرها، وإطفاء السجائر في أماكن حساسة من جسدها، وقطّعوا أجزاء بسيطة من أذنها بآلة حادة، دون معرفة أسباب فعلهما ذلك سوى معاملتها كخادمة تستحق العقاب من نفس النوع بسبب تأخرها في تنفيذ طلباتهما أحيانًا.

ألقت مباحث قسم أول شرطة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، القبض على ضابط شرطة مفصول، لاتهامه وزوجته المغربية بتعذيب طفلة، كانت تعمل في منزلهما، ما أدى إلى إصابتها بحروق وتشوهات بالوجه.

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وكان مدير أمن كفرالشيخ اللواء خالد العزب تلقى إخطارًا من العميد أشرف النويشي، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، بتلقيه بلاغًا من المدعو "إبراهيم.ف.ع" 47 سنة - فلاح يقيم بمركز سيدي سالم، يتهم فيه المدعو "كمال الدين.م.خ" 40 سنة، ضابط شرطة مفصول، يقيم بمحافظة الجيزة، وزوجته مغربية الجنسية، وتدعى ماريا، بتعذيب ابنته "أمنية" 9 سنوات.

تبين من أقوال والد الطفلة أنه فوجئ بالضابط المفصول يحضر له ابنته وبها تشوهات في وجهها وآثار حروق في جميع أنحاء جسدها، وكانت في حالة إعياء شديدة، قبل أن يتركها له مغادرًا سيدي سالم، متجهًا إلى محل إقامته بمحافظة الجيزة.

جرى نقل الطفلة إلى مستشفى طنطا الجامعي في حالة سيئة، بعدما رفض أطباء مستشفى كفرالشيخ العام استقبالها لخطورة حالتها الصحية، فيما تبين من التقارير الطبية لحالة الطفلة إصابتها بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 70%، وتشوهات بعينها تحتاج للتدخل الجراحي بمعرفة المختصين في طب العيون.

ألقي القبض على الضابط المفصول، واقتياده إلى قسم أول شرطة كفرالشيخ، بينما فرت زوجته مغربية الجنسية هربًا. وبمواجهة المتهم أنكر ارتكابه الواقعة، فيما جرى احتجاز والد الطفلة على ذمة التحقيقات.

وحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.​