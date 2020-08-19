استهداف قاعدة للقوات الأمريكية بقذائف صاروخية شرق سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ):

استهدفت قاعدة للقوات الأمريكية في محافظة دير الزور شرق سوريا قرب الحدود السورية العراقية بقذائف صاروخية الثلاثاء.

وقال مصدر في مجلس دير الزور العسكري التابع للمعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن " ثلاث قذائف من نوع كاتيوشا سقطت قرب حاجز لوحدات الحماية الكردية المكلفة بحماية حقل غاز كونيكو يوم الثلاثاء دون وقوع أضرار في حقل الغاز أو عناصر الحاجز".

وأكد المصدر أن "استهداف القوات الأمريكية وقع من مواقع قريبة".

وأقر التحالف الدولي مساء الثلاثاء بسقوط عدة قذائف صاروخية قرب قاعدة له في حقل غاز كونيكو دون وقوع خسائر في القاعدة واقتصرت على حريق في محيط الحاجز دون وصول النيران إلى القاعدة.

وتشهد مناطق ريف دير الزور الشرقي توترا ومواجهات بين قوات سورية الديمقراطية وقبيلة العكيدات، أكبر القبائل العربية في دير الزور إضافة إلى استهداف القوات الأمريكية لحاجز للقوات السورية يوم الاثنين في محافظة الحسكة.