واشنطن ترحب بإدانة عضو "حزب الله" في جريمة اغتيال الحريري

رحبت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بإدانة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان العضو في حزب الله سليم عياش في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن "إدانة عياش تسهم في تأكيد ما بات العالم يدركه أكثر فأكثر وهو أنّ حزب الله وأعضاءه

لا يدافعون عن لبنان كما يدعون، بل يشكلون منظمة إرهابية هدفها تنفيذ الأجندة الطائفية الخبيثة لإيران".

وفي ختام محاكمة استمرّت سنوات دانت المحكمة الثلاثاء عياش البالغ 56 عاماً "بصفته شريكاً في ارتكاب عمل إرهابي باستخدام مادة متفجرة، وقتل رفيق

الحريري عمداً، وقتل 21 شخصاً غيره، ومحاولة قتل 226 شخصاً"، هم الجرحى الذين أصيبوا في الانفجار المروع الذي وقع في 14 فبراير 2005.

وتابع بومبيو "على الرّغم من أن عياش لا يزال طليقاً، يؤكّد قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أهمية إحقاق العدالة ووضع حدّ للإفلات من العقاب، وهو ما يعد إلزامياً لضمان الأمن والاستقرار والسيادة في لبنان".