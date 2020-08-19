تركيب حلقة تثبيت ستار الكعبة المشرفة بعد الحج

باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، تركيب الحلقات المثبتة لإسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات الشاذروان المذهبة خلال ساعات.

يشار أنه وفقا للخطة التشغيلية والفنية لإسدال ثوب الكعبة المشرفة باشر الفريق المعني بالمهمة بتركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة مساء أمس ليتم إسدال الجزء الذي تم رفعه من الثوب خلال موسم الحج لعام 1441هـ؛ مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية بالمملكة لفايروس الكعبة المشرفة باشر الفريق المعني بالمهمة بتركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة مساء أمس ليتم إسدال الجزء الذي تم رفعه من الثوب خلال موسم الحج لعام 1441هـ؛ مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية بالمملكة لفايروس كورونا وتتم الأعمال بتوجيه وإشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف عبدالحميد بن سعيد المالكي.

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