“حصيلة كورونا الجديدة” تمس كل جهات المملكة.. والبيضاء وبني ملال في المقدمة -تفاصيل التوزيع

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، عن حصيلة انتشار وباء كورونا بين مختلف جهات المملكة، والتي بلغ مجموعها 1245 حالة.

وتوزعت حالات الإصابة بن كل جهات المملكة، وفي مقدمتها الدار البيضاء سطات، والتي سجلت 351 حالة، منها 259 بالبيضاء، بمديونة، 14 بالمحمدية، 14 ببرشيد، 20 بالجديدة، 8 ببنسليمان، 22 بسطات، 8 حالات بالنواصر.

فيما سجلت جهة بني ملال خنيفرة، 190 حالة، 148 منها ببني ملال، 19 بأزيلال، 13 بخنيفرة، 7 بالفقيه بن صالح و3 بخريبكة.

كما سجلت مراكش آسفي 151 حالة، منها 62 مراكش، 36 حالة بقلعة السراغنة، 19 باليوسفية، 13 بالحوز، 9 بشيشاوة، 5 بالرحامنة، و7 بالصويرة.

وفي جهة الرباط سلا القنيطرة، سجلت 135 حالة، منها 40 بسلا، 37 القنيطرة، 29 بالصخيرات تمارة، 17 بالخميسات، 8 بالرباط، 3 بسيدي قاسم، وحالة واحدة بسيدي سليمان.

Advertisements

وبفاس مكناس سجلت 126 حالة، منها 81 بفاس،21 ببولمان، 14 بمكناس، 6 بتاونات، 2 بإفران، 2 بتازة.

أما بطنجة تطوان الحسيمة فسجلت 106 حالة، منها 57 بطنجة، 13 بتطوان، 19 بالعرائش، 6 بالفنيدق، 6 بوزان، 2 بالحسمية، و2 بشفشاون، وحالة واحدة بالفحص أنجرة.

أما بدرعة تافيلات فسجلت 78 حالة، 38 منها بالراشيدية، 23 بورزازات، 11 بميدلت، و6 بتنغير، فيما سجلت سوس ماسة 53 حالة، 37 بأكادير، 8 بطاطا، و8 بإنزكان أيت ملول.

وفي جهة الشرق سجلت 21 حالة منها 14 بوجدة أنكاد، 4 بالناظور، 2 بفيكيك، وحالة ببركان، فيما سجلت الأقاليم الجنوبية 20 حالة بالداخلة، 13 بالعيون، وحالة واحدة بكل من بوجدور وكلميم.