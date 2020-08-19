شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر إندونيسيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء. وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان في جنوب جزيرة سومطرة وعلى عمق 15 كيلومترا تحت سطح الأرض. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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