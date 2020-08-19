شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: تعافي 911 من كورونا و163 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس، تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 911 شخصا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم من فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 61562 شخصا حتى أمس.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، 96753 حالة من ضمنهم 61562 حالة تم شفاؤها، و 5184 حالة وفاة.
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