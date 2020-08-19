شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في البرازيل تتجاوز 3.4 مليون والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الثلاثاء، إنها سجلت 47784 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1352 حالة وفاة جراء المرض الذي يسببه الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وسجلت البرازيل حتى الآن ثلاثة ملايين و407354 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات من مرض كوفيد-19 إلى 109888 وفقا لبيانات الوزارة، وهو ما يمثل أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

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