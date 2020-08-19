شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: 403 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
سجّلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في حين ارتفعت حالات الإصابة النشطة فوق مستوى 15 ألف حالة لأول مرة منذ أوائل يوليو الماضي.
وقالت وزارة الصحة الإيطالية في إحصائها اليومي: إن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل بذلك إلى 254636 ، فيما بلغ عدد حالات الإصابة النشطة 15089 حالةً بعدما زاد بمقدار 222 حالةً.
وأشارت إلى تسجيل خمس وفيات جديدة متصلة بالفيروس ترفع مجموعها الكلي إلى 35405 وفيات، فيما تجاوز تعداد الذين تماثلوا للشفاء 204 آلاف شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا: 403 إصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.