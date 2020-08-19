شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة: الحكم بداية لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت: «وتتطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء، فالشعب اللبناني الشقيق يستحق استقراراً في وطنه ونماءً في اقتصاده وأمناً يبدد الإرهاب».
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