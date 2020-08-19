شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة أيرلندا.. حلم صعب المنال والان نبدء بالتفاصيل

قال موقع «بريفنغز أوف بريتين»، إن حلم أيرلندا الموحدة لن يتحقق الآن رغم كثير من الآراء، التي تقول إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووباء كورونا يحتمان أن تصبح أيرلندا الشمالية جزءًا من أيرلندا الموحدة.

وبحسب مقال لـ «غراهام غودغين»، الباحث المشارك في جامعة كامبريدج، فإن كل هذه التوقعات والآراء خاطئة وتخدم مصالحها الذاتية.

وتابع يقول: إن الفكرة القائلة إن حدود أيرلندا الشمالية قد تم رسمها بشكل مصطنع لترسيخ الهيمنة الاحتجاجية هي فكرة غير منطقية، وتتجاهل رفض الجنوب للجنة حدود عام 1926، ولكن نادرا ما يتم الطعن في الفكرة.

وأردف يقول: طالما فضل الرأي العام البريطاني النظر إلى الصراع من منظور ديني بدلا من اعتباره صدام الهويات القومية كما هو بالفعل.

وتابع: يرى القوميون أيرلندا الشمالية على أنها جزء من ميراثهم الشرعي للجزيرة بأكملها. نتيجة لذلك، دائمًا ما يقاوم القوميون بشدة أي نقاش حول إعادة التقسيم. بالنسبة لهم، كل شيء أو لا شيء. بينما لا يزال دعم الوحدة الأيرلندية بين اليسار البريطاني مصدر إزعاج.

ونوه بأن الدافع وراء الاهتمام بالوحدة الأيرلندية هو النجاح المتزايد لحزب «شين فين». بعد 3 عقود من محاولة الهجوم على بريطانيا من أيرلندا الشمالية والاعتماد اللاحق على العائلات الكاثوليكية الأكبر لتوليد أغلبية انتخابية، يتمتع الـ«شين فين» بمكانة قوية في الجمعية الوطنية ويضغط من أجل السلطة في دبلن.

ومضى يقول: إنهم الآن يكتفون باللعب باستخدام السياسة بدلا من العنف أو التهديدات الديموغرافية. وتمكنوا من استخدام كل من استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووباء كورونا لمتابعة قضيتهم بأن الحكم البريطاني في أيرلندا الشمالية غير شرعي، على الرغم من أن مبررهم في كلتا الحالتين لم يكن دقيقًا.

Advertisements

وتابع: فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كانت الحجة القائلة إن الدعم المحلي بنسبة 56% للبقاء في الاتحاد الأوروبي يعني ضمنا دعم الوحدة الأيرلندية. لا يزال تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الوحدة الأيرلندية غير واضح.

وأضاف: لم تحظ دعاوى «شين فين» بأن نهج المملكة المتحدة بشأن كورونا كان يقتل الشعب الأيرلندي، بما يؤيدها.

ومضى يقول: في الواقع، كان معدل الوفيات في كل من الشمال والجنوب في أيرلندا أقل بكثير من الوفيات في بريطانيا العظمى، واختفت المشكلة إلى حد كبير.

وأوضح أنه مع تلاشي هذه القضايا وعدم إظهار استطلاعات الرأي أي دعم ثابت للوحدة الأيرلندية، تصبح وحدة أيرلندا أمرا صعبا.

وأردف: على الرغم من أن الكاثوليك، الذين يشكلون جميع القوميين في أيرلندا الشمالية تقريبًا، هم عدد متزايد من السكان، فإن فرصهم في تحقيق الأغلبية أقل بكثير مما يزعمون.

وأضاف: أظهر إحصاء عام 2011 بوضوح أن النسبة المئوية للسكان الذين وصفوا أنفسهم ككاثوليك بلغت ذروتها بين أولئك، الذين ولدوا منذ ما يقرب من عقدين من الزمن ثم تراجعت ببطء بعد ذلك. تعتمد التنبؤات بشأن الحصة المستقبلية للكاثوليك في السكان أيضًا على الهجرة وهنا يوجد عامل جديد رئيسي. واحد من كل 20 من الكاثوليك في أيرلندا الشمالية هم الآن من بولندا وليتوانيا والبرتغال والفلبين. من الصعب التنبؤ بالتفضيل الدستوري المستقبلي لهؤلاء المهاجرين وأطفالهم. أظهر الإحصاء السكاني لعام 2011 أيضًا أن نصف الكاثوليك في أيرلندا الشمالية فقط هم «أيرلنديون» وأن أقل من النصف لديهم جواز سفر أيرلندي.