​السعودية: الحكم في اغتيال الحريري ظهور للحقيقة وبداية لتحقيق العدالة



رأت المملكة العربية السعودية الثلاثاء، في الحكم القضائي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري «ظهوراً للحقيقة وبداية لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم».

وذكرت وزارة الخارجية السعودية أن «المملكة تابعت ما صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي نطقت بحكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، والذي تضمن إدانة لعنصر تابع لـ(حزب الله) ارتكب تلك الجريمة الشنعاء»، مضيفةً: «ترى حكومة السعودية في الحكم القضائي ظهوراً للحقيقة وبدايةً لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم».

وأضافت: «حكومة المملكة السعودية بدعوتها لتحقيق العدالة ومعاقبة (حزب الله) وعناصره الإرهابية، تؤكد ضرورة حماية لبنان والمنطقة والعالم من الممارسات الإرهابية لهذا الحزب الذي يعد أداة للنظام الإيراني وثبت ضلوعه في أعمال تخريبية وإرهابية في بلدان عديدة»، مشيرة إلى أن «جريمة اغتيال رفيق الحريري كانت إحداها وأكثرها تأثيراً على أمن واستقرار لبنان».

وأعربت السعودية عن تطلعها إلى أن «يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء»، مشددةً على أن «الشعب اللبناني الشقيق يستحق استقراراً في وطنه ونماءً في اقتصاده وأمناً يبدد الإرهاب».