الحوار الاستراتيجي يتصدر أول زيارة لرئيس وزراء العراق لواشنطن

وصل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى أمريكا، الأربعاء، ضمن زيارة هي الأولى من نوعها منذ تسلمه السلطة في مايو/أيار الماضي، يبحث خلالها جملة من الملفات أبرزها مكافحة الإرهاب، واستئناف الحوار الاستراتيجي.



وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، بيانا، الثلاثاء، جاء فيه:" إن الكاظمي يصل إلى الولايات المتحدة الأربعاء، وسيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين آخرين لبحث تعزيز العلاقات، والتعاون المشترك في مجالات عدة بجانب مناقشة التطورات الإقليمية".

وأضاف البيان، أن الكاظمي يبحث خلال زيارته استئناف الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين واشطن وبغداد .

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وبدأت الجولة الأولى من المحادثات الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة يونيو/ حزيران الماضي، وناقشت الفرص الممكنة التي تقدمها واشنطن في مجال الأمن والاقتصاد والتنمية .

وقبيل زيارة الكاظمي، وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين واشنطن الإثنين الماضي على رأس وفد وزاري، لمناقشة الاتفاقية الاستراتيجية، تمهيداً للحوار العراقي الذي سيقوده رئيس الوزراء مع الجانب الأمريكي.

وقال أحمد طلال، الناطق باسم رئيس الوزراء، إن الكاظمي سيتوجه إلى الأردن بعد زيارة واشنطن التي سيحتل ملفات الأمن والطاقة والاقتصاد والصحة الأولوية.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، ضمن جولة إقليمية دولية، يرجح مراقبون أن تثمر عن رسم مسارات جديدة في شكل العلاقات بين العراق وواشنطن، وتعزيز التفاهمات بشان مستقبل الوجود الأمريكي في العراق، وآليات الدعم والإسناد.