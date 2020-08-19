سياسيون لبنانيون: حكم "الحريري" يزيد الضغط على "حزب الله"

أكد سياسيون، أن حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والذي أكد ضلوع العضو في مليشيا حزب الله الإرهابي، سليم عياش في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، سيزيد من حالة العزلة والضغط التي يمر بها ذراع إيران في لبنان.



وقال القيادي والنائب السابق في "المستقبل" مصطفى علوش، إن حكم المحكمة أدان بشكل واضح عنصرا في حزب الله، ولم يبرئ الحزب الذي هو منظومة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وبالتالي لا يمكن لأحد عناصرها أن يقوم بالعملية منفردا.

وأضاف القيادي والنائب السابق في "المستقبل"، خلال تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن حزب الله لن يسلم المتهم، لإداركه أن بذلك سيؤدي إلى فضح المنظومة بأكملها.

بدوره أوضح مصدر نيابي معارض لـ ”الخليج 365”، أن قرار المحكمة سيزيد الضغط على حزب الله المأزوم في الوضع الراهن، مرجحا أن ينعكس هذا الأمر على مسار تشكيل الحكومة وهو سيكون مضطرا للخضوع عبر القبول بسعد الحريري رئيس للحكومة المقبلة.

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من جهته علق الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري، عبر "تويتر" متوجها إلى جمهور الرئيس الشهيد الحريري والتيار وعائلات الشهداء، قائلًا: " المحكمة الدولية قالت كلمتها بوضوح وصدق، إدانة لمرحلة سياسية ونظام أمني هيأ الظروف لجريمة الاغتيال، وحكم بحق مسؤول عن التنفيذ من حزب الله".

وتابع، "العدالة انتصرت، والمحكمة كشفت الحقيقة، والمفرقعات السياسية لا تعطي صك براء للمجرمين".

وأدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الثلاثاء، العضو البارز في مليشيا حزب الله سليم عياش في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005.

وقال رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي "تعلن غرفة الدرجة الأولى عياش مذنبا بما لا يرقى إليه الشك بوصفه مشاركا في تنفيذ القتل المتعمد لرفيق الحريري".

ووجهت المحكمة لعياش 5 تهم، وهي التخطيط لمؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، تنفيذ عمل إرهابي باستخدام المتفجرات، قتل رفيق الحريري عمدا باستخدام مواد متفجرة، قتل 21 شخصا عمدا باستخدام المواد المتفجرة، محاولة قتل 226 عمدا باستخدام المتفجرات.

وأوضحت المحكمة، أن الاستهداف الانتحاري لرفيق الحريري يؤكد أن المقصود كان إحداث حالة ذعر في لبنان، كما تطلب تخطيطا محكما شمل جمع معلومات مفصلة عن موكبه وتحركاته، وإنشاء شبكات هاتف مغلقة، وشراء السيارة المستخدمة في الاغتيال.