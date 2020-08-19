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شكرا لقرائتكم سعد الحريري: مسؤولية اغتيال رفيق الحريري تقع على حزب الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، في حديث خاص مع قناة "الحدث"، إن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان "أنشِئت على أساس عدم إدانة كيانات ودول"، موضحاً بذلك سبب عدم إدانتها لحزب الله أو لسوريا بجريمة اغتيال والده رفيق الحريري عام 2005 في بيروت.
لكنه قال إن "المحكمة استعرضت الجو السياسي الذي سبق الاغتيال لجهة تحريض النظام السوري على رفيق الحريري"، مذكّراً بأن المحكمة أشارت إلى أن قرار الاغتيال اتخذ بعد اجتماع قيادات المعارضة اللبنانية في فندق البريستول، والذي شارك فيه رفيق الحريري، حيث طالب بوقف التدخل السوري في لبنان. ورأى أن اغتيال رفيق الحريري "كان قراراً سياسياً لتغيير وجه لبنان".
واعتبر الحريري أن "حزب الله يدرك أن جريمة اغتيال رفيق الحريري تقع عليه"، مطالباً الحزب بتسليم المدان سليم عياش للمحكمة الدولية. وشدد الحريري قائلاً: "لن نتراجع عن طلب تسليم عياش ونقطة على السطر".
وقد دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الثلاثاء، عضوا بحزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. ودانت المحكمة سليم عياش العضو في حزب الله بجريمة قتل الحريري، بينما برأت 3 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.
وفي سياق آخر، شكر الحريري المملكة العربية السعودية "لدعمها المحكمة الدولية". كما اعتبر أن الحكم الصادر اليوم "أثبت للجميع مصداقية المحكمة الدولية"، مضيفاً "المحكمة حكمت للبنان لا لسعد الحريري".
وفي سياق آخر، قال الحريري إنه طالب بتحقيق دولي في الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب مخلفاً عشرات القتلى وآلاف الجرحى، مضيفاً: "هذا الأمر سيتطلب وقتاً". وتابع: "نريد إعادة بناء المرفأ والأشرفية.. ولا يجب أن نفقد الأمل".
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