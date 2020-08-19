شكرا لقرائتكم رئيس مالي يعلن استقالته بعد احتجازه على أيدي متمردين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلت رئيس مالي أبو بكر كيتا استقالته بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الامن الدولي عن عقده اجتماعا طارئا الأربعاء لمناقشة الازمة في مالي حيث اعتقل عسكريون الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء. ويعقد الاجتماع المغلق بعد الظهر بناء على طلب فرنسا والنيجر التي تترأس راهنا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

ودان الاتحاد الأوروبي محاولة الانقلاب، كما دان الاتحاد الإفريقي بشدة، اليوم الثلاثاء، اعتقال رئيس مالي ورئيس الحكومة.

وفي وقت سابق، أعلن زعيم المتمردين في دولة مالي عن اختطاف رئيس الدولة ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين.

ويسود غموض وتوتر خطير في باماكو عاصمة مالي منذ ساعات بعد قيام حركة تمرد في أكبر ثكنة عسكرية قرب العاصمة انطلق منها انقلاب عسكري 2012.

وقال شهود عيان في العاصمة المالية تواصلت معهم "العربية.نت"، إن عسكريين متمردين اعتقلوا قادتهم في ثكنة "كاتي" الشهيرة قرب العاصمة باماكو واستولوا على مخازن السلاح وأطلقوا النيران في الهواء قبل أن يسيروا في رتل من السيارات والمدرعات نحو قلب العاصمة باماكو.

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وسمع إطلاق النار ودوي مدفعية ثقيلة وسط باماكو فيما تجمع عدد من أنصار المعارضة لدعم المتمردين ورددوا هتافات مناوئة للرئيس إبراهيم ببكر كيتا.

عناصر من الجيش المالي

وقالت مصادر متطابقة لـ"العربية.نت" إن عسكريين متمردين من بينهم جنرالات وضباط صف حاصروا وزارة الدفاع واختطفوا وزراء من بينهم وزيرا الخارجية والاقتصاد في الصباح الباكر إضافة إلى قائد أركان الحرس وضباط سامين من الجيش موالين للرئيس كيتا.

وذكر شهود عيان أن المتمردين يحاولون السيطرة على نقاط ومراكز حيوية من بينها المطار و مبنى الإذاعة والتلفزيون.

ومع استمرار الغموض ليس من الواضح ما إذا كانت الأحداث الجارية تشكل جزءا من محاولة انقلاب أم مجرد تمرد دوافعه "مطلبية" لتحسين الظروف المعيشية للجنود ودفع الرواتب بشكل منتظم.

ويراقب سكان البلاد بث وسائل الإعلام الرسمية في ترقب لبيانات تصدر عادة عن أي انقلابيين جدد.

وتعيش مالي منذ عدة أشهر أزمة سياسية على خلفية تفاقم صراع سياسي واحتجاجات شعبية تطالب باستقالة الرئيس إبراهيم كيتا.

وتنشط جماعات متطرفة مسلحة في وسط وشمال البلاد وتنفذ هجمات دامية تستهدف الأمن والجيش وقوة "برخان" الفرنسية وقوات دول الساحل المشتركة التي شكلت لمواجهة الإرهاب في مالي والساحل الإفريقي.