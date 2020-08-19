حصيلة المتعافين من فيروس كورونا حول العالم تتجاوز عتبة الـ 15 مليون حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
تجاوز إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا عتبة الـ15 مليون حالة ليل الثلاثاء/الأربعاء ، وفقا لإحصاءات موقع وورلد ميتر المتتبع للحالة الوبائية لانتشار الفيروس حول العالم.
وأظهرت أرقام الموقع أن عدد المتعافين من كورونا بلغ 15 مليونا و23580 شخصا ، من إجمالي 22 مليونا و276697 حالة إصابة.
وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 782975 حالة.
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