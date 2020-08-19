كورونا عربيًا.. وفيات دولة تتجاوز 6 آلاف.. ودولتان أفريقيتان بلا إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مها صلاح الدين:

إنفوجرافيك - مايكل عادل:

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى مليون و132 ألفًا و778 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 20 ألف و 818 حالة.

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وتجاوزت العراق التي تتصدر مؤشر الوفيات بسبب كورونا في الوطن العربي 6 آلاف حالة وفاة اليوم.

بينما لم تسجل جيبوتي وجزر القمر إصابات مؤكدة اليوم.