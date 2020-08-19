الصحف العالمية: قضية الـ13 عاما تنتهي بتجريم مذنب واحد

أولت الصحف العالمية ووكالات الأنباء الدولية اهتماما خاصا بمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وأبرزت إدانة مسؤول عسكري بحزب الله باغتيال الحريري وتبرئة 3 متهمين في القضية، ولفتت في تغطيتها إلى أن المتهمين يرتبطون بجهة منظمة، وأن الأدلة تشير إلى أن الاغتيال كان سياسيا، فيما أولت بعض الوسائل اهتماما بالمفارقة بين طول مدة المحاكمة الذي تجاوز الـ15 عاما وإدانة مذنب واحد فقط.

تبرئة ثلاثة

تحت عنوان: العثور على عضو في حزب الله مذنب في اغتيال الحريري، كتبت The New York Times وقالت إن محكمة مدعومة من الأمم المتحدة برأت ثلاثة رجال آخرين متهمين بالتواطؤ في تفجير 2005 الذي قتل رفيق الحريري.

دوافع حزب الله

ومن بلومبرج كان الخبر الرئيسي هو محاكمة المتهمين باغتيال الحريري، وأبرزت قول ديفيد ري، رئيس المحكمة «إن غرفة المحاكمة ترى أن سورية وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على الحريري وبعض حلفائه السياسيين».

قبول الحكم

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بدوره عنون موقع RTÉ «راديو تليفزيون أيرلندا» «إدانة المشتبه به في حزب الله بارتكاب جريمة قتل الحريري عام 2005» واستعرض الموقع تصريحات نجل الحريري سعد للصحفيين خارج المحكمة وقوله إنه «قبل حكم المحكمة».

إدانة عياش

بينما عالجت الـ BBC خبرين رئيسيين الأول حياة رفيق الحريري وتسلسل القضية والثاني النطق بالحكم، وقالت في التفاصيل إن المحكمة أدانت العضو في حزب الله سليم عياش وقضت ببراءة المتهمين الثلاثة الآخرين.

حكم الـ15 عاما

أبرزت شبكة CNN الأمريكية تفاصيل المحاكمة وعنونت: بعد 15 عاما من اغتيال الحريري.. المحكمة الدولية تدين «مذنبا واحدا». وقالت إنه بعد 15 عاما من الاغتيال، أعلنت المحكمة عن إدانة متهم واحد فقط، وعدم كفاية الأدلة لإدانة أي متهمين آخرين. وذكرت أن المحكمة قالت أنها لم تتمكن من تحديد جميع المتهمين في القضية.