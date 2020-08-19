أول رئيس للحوثيين يعترف بالمخطط الحقيقي ويشيد بالتحالف

فضح أول رئيس لما يسمى المجلس السياسي الحوثي صالح باهبرة حقيقة النزاع في اليمن، وأن الغاية من كل ما يحدث هو بحث الحوثيين عن السلطة والنفوذ فقط، حتى لو كان بالاستعانة بدول خارجية كإيران التي تسعى للتمدد في الدول العربية، وتنفيذ خططها الأيدلوجية، ويأتي هذا الكشف الفاضح لحقيقة الحوثيين من جانب القيادي باهبرة الذي كان يعتلي أكبر منصب يشغله الحوثيون الآن وأول رئيس للمجلس، وكان باهبرة قبل أقل من شهر تحدث بصراحة واضحة حول تورط ميليشيات الحوثيين في سجن اليمنيين لدواعٍ كيدية ومصادرة حقوقهم والاستئثار بالسلطة والثروة وتجويع الناس، مؤكداً أن الحوثيين خدعوا الشعب.

وندد باهبرة بتحول أصحاب الحركات الدينية من الدعوة للإصلاح إلى مشروع التسلط والحكم بالقوة، ويأتي الاعتراف الأخير ككشف غطاء عن ادعاءات وهمية ومطالبات مكذوبة يبرر بها الحوثيون سيطرتهم على السلطة. موضحا أن الحوثيين لا تهمهم الصراعات الإقليمية ولا أن يكونوا معول هدم أو تنفيذ مخططات خارجية بقدر ما يهمهم المال والسلطة والنفوذ.

شكر للتحالف العربي

وكشف باهبرة أن هذه المعلومات يعرفها كل شخص داخل المخطط الحوثي، وقال أنا أؤيد ما يقوم به التحالف العربي لاستعادة الشرعية، والكرامة لكل اليمنيين الذين أصبحوا كبش الفداء لتصرفات الحوثيين المستولين على السلطة بالانقلاب، وبدعم فارسي دخيل.

وأضاف باهبرة على مدى ست سنوات، العصابة الحاكمة لم يروِ ظمأهم أنهار الدماء التي سفكت، ولم يشف غليل حقدهم وجشعهم على السلطة ما يقارب مائتي ألف ممن سقطوا من اليمنيين وأضعافهم جرحى، إذ لا يزال طرف الغاصب للسلطة يواصل تحشيد الناس واستنهاضهم للالتحاق بجبهات القتال.

وختم باهبرة بدعوة أطراف الصراع في اليمن إلى إيقاف الحرب. وحقن دماء أبناء الشعب. وأقول لهم كفانا قتلا لشعبنا وتدميرا لبلدنا. لنوقف الحرب ولنقبل بالشراكة مع بعضنا البعض في ظل دولة مدنية عادلة لا دولة مذهب تمثل بؤرة صراع يكفي لأكثر من خمسمائة عام.

- حقيقة الحوثيين

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- الحوثي وجماعته يبحثون عن المال والسلطة والنفوذ

- لا تهمهم مصلحة الشعب اليمني أو الدول المجاورة

- يتحالفون مع إيران الفارسية والشيطان إن أمكن لتحقيق مآربهم

- يقسمون اليمنيين حسب المذاهب

- يقتلون المدنيين من أجل مآربهم الدنيوية باسم الدين